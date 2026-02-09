edición general
Rafa Sánchez (La Unión): "Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora"

El artista, Rafa Sánchez, presenta en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el espectáculo audiovisual y musical "Biografía", donde recorre su vida vinculada a las míticas canciones de La Unión, grupo al que perteneció durante 36 años: "La música me ha hecho ser mejor persona".

Herumel #1 Herumel
Nos las roban enfrentándonos vía RRSS, nadie, ningún partido quiere parar y reflexionar.
Mangione #2 Mangione *
#1 Si les sirvió para robarnos unas elecciones el futuro, o con Mónica Oltra o Pablo Iglesias (entre muchos otros), y encima ahora les sirve para decir que si "qué malo es Begoño"... pues oye ¿realmente creemos que van a parar a reflexionar una mierda los mismos que despiezan y malvenden el estado al servicio de esta monarquía de latrocinio?

Antes te da peras un puto olmo.
Pero esto, al fin y al cabo, es como dice la vieja sabiduría gitana: si los vemos y les dejamos...
