Racismo y especismo

En la antigua Grecia, considerada por muchos como la cuna de la democracia, la práctica de etiquetar a otros humanos como inferiores era esencial para el mantenimiento de la esclavitud humana. Si bien la justificación de la esclavitud varió a lo largo del tiempo, todos los períodos de la antigua Grecia comparten la práctica de animalizar a los esclavos humanos. En la Grecia clásica, los animales no humanos se definían como inferiores, y aunque los esclavos humanos no se equiparaban legalmente con ellos, de facto se los trataba como animales.