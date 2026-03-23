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Racismo y altos precios: el doble muro que enfrentan las personas migrantes que buscan casa en España

Encontrar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible para miles de ciudadanos, un desafío que se multiplica en el caso de la población migrante: a los precios elevados y la escasez de pisos, se suma la discriminación racial, un factor que restringe aún más sus posibilidades. En ese sentido, la ONG Accem ha advertido sobre el aumento de casos de discriminación y delitos de odio que sufren las personas migrantes y refugiadas en España, de forma que solo en 2025 la organización registró 358 incidentes en ámbitos.

| etiquetas: alquiler , vivienda , migrantes
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9 comentarios
5 1 2 K 50 actualidad
#7 zappbranigam
Alquilas a quien te da garantias.

Normalmente los inmigrantes no pueden aportar esas garantias o estabilidad.

Y más cuando si te dejan de pagar puedes estar un par de años sin ver el piso.

Como ya han dicho. Problema de leyes. No de racismo.
4 K 61
plutanasio #9 plutanasio
#7 un compañero del curro hace nada ha alquilado un piso que tiene. En la agencia le preguntaron por el perfil del inquilino, el les dio unas directrices y en 2 días lo tenía alquilado.
0 K 12
#1 rystan *
Lo llaman discriminación racial, pero esto no es tanto como así. El problema son las leyes que protegen tanto a los inquilinos que en realidad no necesitan ni pagar el alquiler.

El problema son estas leyes y el resto son las consecuencias.

Los propietarios no quieren discriminar a nadie, lo que quieren son GARANTÏAS de que el alquiler será pagado. Si no hay otra forma de hacerlo, pues toca discriminar a todo aquel que no aporte tantas garantías como el otro, porque mientras tanto el piso será alquilado al otro.

De verdad que parece un concurso de méritos.

Lo del racismo es una excusa barata. Intenta ir a alquilar un piso diciendo que eres una mujer sola con un bebé. No te van ni a dejar acercarte al barrio.
5 K 45
O.OOЄ #3 O.OOЄ *
#1 Permite que enmarque esta frase:

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*El problema son estas leyes y el resto son las consecuencias. *
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1 K 23
#5 rystan
#3 Está muy bien enmarcada, gracias. Esta es la realidad que hay.
0 K 7
#4 z1018
El problema es que si un extranjero debe dinero, se le demanda y el juzgado le embarga el sueldo o la cuenta corriente y lo único que tiene que hacer es irse a otro país y si te he visto no me acuerdo, un español es difícil que haga eso.
1 K 20
#8 calaverax
Lo que más me gusta de estos comentarios es que admiten el racismo y/o xenofobia, pero desvían a las leyes.
Las leyes son igual de buenas o malas para todos, pero en este caso se habla de que a los mismos problemas que los nacionales, se le suman otros si eres extranjero (o tienes unos rasgos, acento, o vestimenta distinta a la local)

No es tan difícil de entender si haces un esfuerzo
0 K 10
#2 Lusco2
En mi aldea gallega nadie quiere alquilar vivienda a negros del Senegal por ser muy altos y oscuros, como son los únicos trabajadores que quedan para la construcción las empresas están empezando a comprar edificios enteros para tenerlos de vivero como en tiempos del algodón y de Escarlata O'Hara
0 K 7
#6 rystan
#2 Algo parecido a las colonias industriales del siglo XIX.
0 K 7

menéame