Racismo y altos precios: el doble muro que enfrentan las personas migrantes que buscan casa en España

Encontrar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible para miles de ciudadanos, un desafío que se multiplica en el caso de la población migrante: a los precios elevados y la escasez de pisos, se suma la discriminación racial, un factor que restringe aún más sus posibilidades. En ese sentido, la ONG Accem ha advertido sobre el aumento de casos de discriminación y delitos de odio que sufren las personas migrantes y refugiadas en España, de forma que solo en 2025 la organización registró 358 incidentes en ámbitos.
| etiquetas: alquiler , vivienda , migrantes
Normalmente los inmigrantes no pueden aportar esas garantias o estabilidad.
Y más cuando si te dejan de pagar puedes estar un par de años sin ver el piso.
Como ya han dicho. Problema de leyes. No de racismo.
El problema son estas leyes y el resto son las consecuencias.
Los propietarios no quieren discriminar a nadie, lo que quieren son GARANTÏAS de que el alquiler será pagado. Si no hay otra forma de hacerlo, pues toca discriminar a todo aquel que no aporte tantas garantías como el otro, porque mientras tanto el piso será alquilado al otro.
De verdad que parece un concurso de méritos.
Lo del racismo es una excusa barata. Intenta ir a alquilar un piso diciendo que eres una mujer sola con un bebé. No te van ni a dejar acercarte al barrio.
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*El problema son estas leyes y el resto son las consecuencias. *
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Las leyes son igual de buenas o malas para todos, pero en este caso se habla de que a los mismos problemas que los nacionales, se le suman otros si eres extranjero (o tienes unos rasgos, acento, o vestimenta distinta a la local)
No es tan difícil de entender si haces un esfuerzo