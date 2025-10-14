edición general
Quique Estebaranz: «Yo casi no podía con los Mikasa, los que jugaban con Mikasa no deberían haber hecho la mili ¡Eso eran balones de verdad!»

«Recuerdo que cuando íbamos a jugar al Calasanz de Butragueño, encima de una de las porterías estaba la bandera con el águila. Todo esto, para nosotros, era como ir a Abu Dabi, pues había que coger tres camionetas y se convertía en toda una aventura. Yo llegué con dieciséis años y entonces era un tirillas, un chaval con crecimiento ralentizado que casi no podía con el balón, normalmente un Mikasa. ¡Eso eran balones de verdad! ¡Quién hubiera jugado con Mikasa no tendría que haber hecho la mili!»

dilsexico #4 dilsexico
Yo siempre jugaba de portero y los penalties con balon Mikasa eran mi especialidad, siempre los paraba con la cara.
#5 Lusco2 *
#4 Si te ponías papel higiénico elefante en las fosas nasales parabas enseguida la hemorragia :-|
LuCiLu #6 LuCiLu
#4 A mí me ponían de portera también y doy fe de que eso te deja el cutis precioso. Ah, mi más sincera enhorabuena a los fabricantes de gafas en los 80 que no se me rompieron ningunas, y no por falta de intentos.
Connect #3 Connect
Ese es el titular de Jotdown a toda una entrevista. Buscando el click del boomer que es el que lee ya las webs. No les culpo, hay que buscarse la vida...
#1 Cuchifrito
Que sii, venga ala dejaos de baloncitos y a cuidarse la próstata.
Jaime131 #2 Jaime131 *
Yo tuve uno y podía perfectamente con él, y mis amigos igual. Ninguno éramos especialmente fuertes. Por cierto, me tocó hacer la mili.
