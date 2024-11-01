edición general
3 meneos
32 clics
«Quieren que presente el libro en Londres. Mejor me tomo un café aquí abajo»

«Quieren que presente el libro en Londres. Mejor me tomo un café aquí abajo»

«La poesía es cosa de dos, el poeta y el lector, y es este último el que la hace posible», afirma Karmelo C. Iribarren, que admite «cierto orgullo» por la edición.

| etiquetas: karmelo , iribarren , poesía
2 1 0 K 27 cultura
1 comentarios
2 1 0 K 27 cultura
calaña #1 calaña
Llegar al fin
hasta la puerta
de tu casa,
entrar,
echar todas las cerraduras,
y, como quien saborea
el sabor de la venganza,
decirlo:
"ahí
os quedáis,
hijosdeputa".

Majestuoso.
0 K 12

menéame