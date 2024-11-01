Quiénes son Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, los aspirantes a presidente de Bolivia (y por quién se decantará el voto de izquierda tras casi 20 años en el poder)

Bolivia decidió cambiar de rumbo, ahora le toca definir la dirección. Tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta del 17 de agosto, los bolivianos irán a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente. El centrista Rodrigo Paz y el conservador Jorge Tuto Quiroga competirán por los siguientes cinco años de gobierno en Bolivia en el primer balotaje de la historia del país. El ganador encabezará el primer gobierno de centro derecha elegido en las urnas después de dos décadas de dominio del Movimiento Al Socialismo...