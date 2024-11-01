edición general
Quiénes son Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, los aspirantes a presidente de Bolivia (y por quién se decantará el voto de izquierda tras casi 20 años en el poder)

Bolivia decidió cambiar de rumbo, ahora le toca definir la dirección. Tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta del 17 de agosto, los bolivianos irán a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente. El centrista Rodrigo Paz y el conservador Jorge Tuto Quiroga competirán por los siguientes cinco años de gobierno en Bolivia en el primer balotaje de la historia del país. El ganador encabezará el primer gobierno de centro derecha elegido en las urnas después de dos décadas de dominio del Movimiento Al Socialismo...

Milmariposas #2 Milmariposas
Tuto Quiroga fue vicepresidente de Hugo Banzer y tomó las riendas del gobierno boliviano cuando éste último se fue , ya muy enfermo de cáncer, a tratarse a EEUU. Dio más de lo mismo a los bolivianos. Lo sé muy bien porque aquel verano de 2001 yo estaba en Santa Cruz de la Sierra, y sus "hombres" iban por los barrios más pobres en camiones. Se paraban en las esquinas y entregaban a los que se acercaban a ver qué era, un par de kilos de arroz, una camiseta con el nombre de Quiroga y el…   » ver todo el comentario
sotillo #1 sotillo
Suerte
