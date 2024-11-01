edición general
"Quienes nos gobiernan no quieren que sepamos que había políticos como Julio César que cumplían lo que prometían"

Julio César, el legendario político y general romano que emprendió una serie de exitosas y osadas campañas militares en la antigua Galia, Britania y Germania sigue causando admiración 2.000 años después. Inteligente, astuto y valiente, sus hazañas lo convirtieron en uno de los hombres más ricos y poderosos de la antigua Roma. Para el escritor español Santiago Posteguillo, la fascinación por este personaje histórico es algo inherente a los tiempos actuales: Julio César poseía cualidades de las que carecen los políticos hoy en día –como oratoria.

johel #3 johel *
Comparados con los politicos y militares de hoy dia que no son capaces de decir una frase completa sin trabarse y necesitan un asesor para que simplifique lo que dice un asesor, cualquiera es genio.
Lo verdaderamente vergonzante es que estemos aupando a esa basura de seres humanos al poder, ¿si creemos que son los que deben gobernarnos, como de viles e ignorantes nos consideramos a nosotros mismos?.

Aqui iba a calzar la famosa cita de Asimov, pero voy a optar por otra:
"- Podríamos decir…   » ver todo el comentario
JohnnyQuest #1 JohnnyQuest
Y una facilidad pasmosa para el genocidio …
camvalf #5 camvalf
#1 pero cumplía y encima hacía unas ensaladas muy buenas.
MIrahigos #12 MIrahigos
#1 ¡Menuda gilipollez de comentario!

No, no tenía facilidad para el genocidio, el genocidio es un termino que apenas fue acuñado hace un siglo, considerar que un político romano, o ya puestos de cualquier región contemporano de César tenia facilidad para el genocidio lo único que demuestra es la simplicidad con la que entiendes y juzgas la historia, pero eso si, te queda super guay, progresiste y moderno opinar juzgando con la mentalidad de hoy en día a un tipo que vivió hace mas de dos mil años, sólo te ha faltado llamarlo machista heteropatriarcal.

Juzgar figuras históricas con los valores de hoy es una estupidez y además apesta a sesgo ideológico.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Julio Cesar, ese gran desconocido.
ronko #7 ronko
Pero una pequeña aldea en la Galia...
Kyoko #14 Kyoko
Hombre, si nos ponemos asi, Trump tambien esta cumpliendo lo que prometió (atención sarcasmo).
Julio Cesar era un político nato, y un marrullero de cuidado tambien. Lo mismo te cumplia lo que prometía como te montaba una bonita guerra civil. Fue el político que empezó la transición de la republica al imperio, y acabó muerto por ello.
Despues su sobrino e hijo adoptivo Octavio, alias "Augusto" la completó. Octavio es otro bicho de cuidado, cuyas reformas políticas duraron siglos…   » ver todo el comentario
#9 Otrebla8002
Los políticos de ahora no es que no quieran que sepamos historia, es que no quieren que sepamos nada, asi somos más manipulables.
Y lo peor es que ellos tampoco saben nada y demuestran constantemente su ignorancia pensando que son gente ilustrada.
No hay nada peor que un ignorante con poder.
#11 lotomorcillo
Bruto, por qué me has abandonado?
#16 Alcalino
Este artículo tiene bastante de populismo y demagogia.

¿ Que es "cumplir lo que se promete" ? ¿promesas para borregos?

Julio Cesar se debía a sus propios ideales y a un grupo de ciudadanos que se podía contar con los dedos de la mano.

Un político moderno habla para millones, donde el 60% de esos millones son borregos y egoistas, y donde lo que quiere un borrego, esta diametralmente en contra de lo que quiere el borrego de al lado, y evidentemente no se puede contentar a todos los…   » ver todo el comentario
#8 albx
La comparación actual de Julio César sería con Trump; eliminar la república y establecer el imperio. Falta por saber quien será Bruto.
#10 Fustigador_
#8 Como un huevo a una castaña, tú...
#13 lotomorcillo
#8 si quieres hacer una analogía moderna sería más Putin. Pero sin el éxito militar de Julio
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Mi imperio romano siempre
#6 kilokilo
Los políticos europeos de ahora son unos parguelas. Deberían aprender Julio César, Napoleón o Hitler.
MIrahigos #15 MIrahigos
#6 César, Napoleón y Hitler tienen lo mismo en común que un cagarro y una magdalena, los dos primeros puede que tengan alguna cosa con el tercero nada de nada, mucho esterotipo e ignorancia leo en tu comentario, yo que tu me preocuparia si no supuese distinguirlos y los metiese en el mismo saco.
