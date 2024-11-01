"Quienes nos gobiernan no quieren que sepamos que había políticos como Julio César que cumplían lo que prometían"

Julio César, el legendario político y general romano que emprendió una serie de exitosas y osadas campañas militares en la antigua Galia, Britania y Germania sigue causando admiración 2.000 años después. Inteligente, astuto y valiente, sus hazañas lo convirtieron en uno de los hombres más ricos y poderosos de la antigua Roma. Para el escritor español Santiago Posteguillo, la fascinación por este personaje histórico es algo inherente a los tiempos actuales: Julio César poseía cualidades de las que carecen los políticos hoy en día –como oratoria.