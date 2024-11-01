edición general
7 meneos
7 clics

¿Quién teme al salario mínimo? Medición del impacto en las empresas

Una nueva investigación comprueba que las subidas del salario mínimo en EEUU, durante la última década: - No producen reducciones significativas del empleo - No recortan beneficios empresariales. - Potencian empresas más eficientes y penalizan a las de baja productividad. En ingles via: x.com/nachoalvarez_/status/2005191482358251629

| etiquetas: smi , trabajo , estados unidos
5 2 1 K 66 actualidad
18 comentarios
5 2 1 K 66 actualidad
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Todos los discursos desde la extrema derecha son falsos: Subir el SMI no genera paro, limitar el precio de las mascarillas no generó desabastecimiento, las pensiones no desaparecen como llevan diciendo 30 años

Porque el discurso de la derecha es modificar mercados, tiran mierda para espantar la demanda, asi debemos hacer los trabajadores, hundir la demanda de España en redes, demasiado calor para hundir el turismo que nos hace pobres y nos sube los precios de la vivienda
2 K 38
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#_5 aqui podeis ver las mentiras de la derecha, el SMI vacio España, no fue en los 60 con el éxodo rural
1 K 30
Andreham #10 Andreham
#5 Sí, estoy seguro de que pagar entre 400 y 800 euros por un local en "la españa vaciada" es más difícil que pagar 1200€ por un cuchitril en Madrid.

A lo mejor el problema viene de que, como entre todas las provincias le pagamos a Madrid sus desvaríos, mamandurrias y obras faraónicas, se pueden permitir "bajos impuestos" y tener toda la infraestructura del país.
2 K 25
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue *
#_11 veis aqui como tiran un bulo para modificar mercados cuando los precios suben por los guiris segun los medios

Como dicen que no hay cambio climático ni emergencias y montan la masacre y genocidio de valencia, nos estan matando!  media
0 K 20
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
la PSOE lo ha vuelto a hacer: subir el SMI para igualar por abajo los salarios... la patronal feliz! y los vendeobreros también! y la Yoli ya ni te cuento!! asco de mafia!
0 K 19
Fedorito #1 Fedorito
¿Los genocidas?
0 K 14
ChatGPT #11 ChatGPT *
Yo sobre el salario mínimo y su subida tengo una teoría, creo que es un componente e fundamental de la subida de precios en el alquiler.

Ha subido el alquiler más o menos lo que el salario mínimo, y creo que la mayoría de gente que está de alquiler cobra el SMI o muy similar.

Ha la aumentado sus ingresos y con la falta de vivienda que hay, han subido los precios acorde a la subida del SMI.

No tengo datos, pero no me extrañaría una relación entre ambas cosas
0 K 11
Findeton #3 Findeton
Las pequeñas empresas.
0 K 11
#4 Galton *
#3 Si tienes quieres montar una pequeña empresa y no puedes pagar el SMI pues no la montes...

P.S. Si no puedes pagar el SMI no buscas trabajadores, buscas esclavos.

P.S.2 Lo de montar una cooperativa en lugar de una empresa lo dejamos para otro día.
1 K 23
Findeton #5 Findeton
#4 Y luego os preguntáis por qué de la "España Vaciada". Pues porque como empleador, pagar el SMI en un pueblo es mucho más difícil que en Madrid.
0 K 11
#6 Galton
#5 Perdón, no ha visto lo de la cooperativa, estaba editando...
0 K 8
Findeton #7 Findeton
#6 El hecho de formar una cooperativa no significa que puedas pagar a los "cooperantes" menos del SMI.
0 K 11
#13 Galton
#7 Por otro lado, siguiendo su razonamiento, las diferencias salariales entre campo y ciudad se maximizarían sin el SMI...

Aunque eso es irrelevante, usted es partidario de la esclavitud salarial... el SMI es un obstáculo para eso... como los sindicatos, los derechos laborales... etc... En resumen, su ideal es que todos igualmente esclavos...
0 K 8
Findeton #14 Findeton
#13 Esclavitud salarial es un término que no tiene ningún sentido.
0 K 11
#15 Galton
#14 Sí hombre, sí que lo tiene, cuando el salario lo determina el empresario unilateralmente sin ninguna regulación, como cuando determina la jornada laboral también de manera unilateral... ¿Me he explicado? Si quiere se lo cuento en modo Les Luthiers: "La esclavitud no se abolió se cambio a 8 horas diarias."
0 K 8
Findeton #16 Findeton
#15 El salario no se determina unilateralmente. Ni por el empresario, ni por el trabajo, ni muchísimo menos por el congreso.
0 K 11
#17 Galton
#16 ¿Y quién determina el salario?
0 K 8
Findeton #18 Findeton *
#17 Oferta y demanda, como cualquier otro precio. En otras palabras, el sistema descentralizado llamado mercado.
1 K -9

menéame