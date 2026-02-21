edición general
Quién es quién a la izquierda del PSOE: las marcas que buscan (o no) la unidad

Las izquierdas más allá del PSOE dan el pistoletazo de salida para las próximas generales y este sábado lanzan su próxima coalición. IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, las formaciones con presencia en el Gobierno, celebran este sábado a las 11.30 horas en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) la puesta de largo de su futura alianza, en un acto que de facto supondrá también el fin de Sumar tal y como hoy lo conocemos. Una cita que se produce, coincidente en el tiempo, con la arenga a un entendimiento entre partidos de izquierdas impulsada

3 comentarios
Josecoj
Me hace gracia eso de “a la izquierda de la izquierda” como dando a entender que el PSOE es de izquierdas

Falk
Está segregación solo favorece a la derecha. Tengo claro que no votaré a partidos sin peso alguno.

Jaime131
¿Unidad a la izquierda del PSOE? xD


