¿Quién quema Asturias?

No es ni la Agenda 2030, ni Pedro Sánchez, ni los lobos, ni los turistas, ni los ecologistas, ni los que hacen montaña, ni los que hacen trail running, ni los que van a ver pájaros, ni los que salen sencillamente a pasear. No es la mayoría de la gente que vive en el entorno rural y trabaja en él, ni la que van el fin de semana, ni la que se compra una casina en el pueblo

comentarios
Wolfgang #1 Wolfgang
Te ahorro un click:

...el porcentaje mayoritario de incendios que se producen en Asturias son provocados por motivos agrícolas o por pastores y/o ganaderos para regenerar y favorecer el nacimiento de pasto.

... Son los que piensan que el paisaje es suyo, que las montañas son suyas, que los ríos son suyos y sólo ellos, que siempre lo hicieron así, deciden que el monte está sucio de vegetación y que la erosión y la contaminación y los daños al resto de la fauna que provocan los incendios, no son más importantes que ellos. Son a los que la clase política ha tratado de manera infantil y que ahora se les han ido de madre. Señores, dejen de quemar Asturias.
woody_alien #4 woody_alien
#3 Y todo acaba siendo pasto de las llamas.
josde #5 josde *
#4 Luego a pedir ayuda por que no llegan para apagar tantos fuegos provocados intencionadamente.
woody_alien #6 woody_alien
#5 Y los reporteros de A3 a la sombra de un camión de la UME quejándose de que el Perro no envía recursos del estado.
josde #7 josde
#6 Normal es A3 la cadena donde el facherio encuentra su mejor apoyo, bulos y mentiras diarias.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
el garrulo de toda la vida, el cateto de pueblo que se aparean entre primos por las tierras, esas manadas que llevamos casi siglos arrastrando haciendo las cosas porque le salen de los cojones, con menos luces que un barco pirata.
silvano.jorge #8 silvano.jorge
#2 y que ahora votan a vox
