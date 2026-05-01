Quién engañó a Roger Rabbit’ – Robert Zemeckis crea una maravillosa mezcla de géneros que funciona igual de bien que el primer día

El próximo septiembre se estrenna Coyote vs Acme, una cinta que mezcla animación e imagen real y que, si podemos ver, es gracias al interés de los fans por evitar que caiga en el olvido, ya que fue muy polémica la forma en la que Warner Bros rodó, editó y finalmente, canceló para conseguir una rebaja fiscal. No es la única película cancelada de la que hemos tenido noticia en los últimos dos años, ya que la versión de Bat-Girl en la que iba a aparecer Brendan Fraser corrió un destino similar, aunque no despertó tantas simpatías