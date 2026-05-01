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Quién engañó a Roger Rabbit’ – Robert Zemeckis crea una maravillosa mezcla de géneros que funciona igual de bien que el primer día

Quién engañó a Roger Rabbit’ – Robert Zemeckis crea una maravillosa mezcla de géneros que funciona igual de bien que el primer día

El próximo septiembre se estrenna Coyote vs Acme, una cinta que mezcla animación e imagen real y que, si podemos ver, es gracias al interés de los fans por evitar que caiga en el olvido, ya que fue muy polémica la forma en la que Warner Bros rodó, editó y finalmente, canceló para conseguir una rebaja fiscal. No es la única película cancelada de la que hemos tenido noticia en los últimos dos años, ya que la versión de Bat-Girl en la que iba a aparecer Brendan Fraser corrió un destino similar, aunque no despertó tantas simpatías

| etiquetas: cine , animación
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2 comentarios
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#1 surco
Además de atrevida, muy divertida. Una joyita del cine de lis 80
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wildseven23 #2 wildseven23
La vi el otro día con mi niño, y lo flipó muy fuerte. Sigue siendo vigente.
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menéame