¿Quién eligió a la encuestadora Cadem para hablar por Chile?

En 1973, el sociólogo francés Pierre Bourdieu publicó un texto provocador titulado “La opinión pública no existe”. En él, argumentaba que las encuestas no miden una opinión pública real, sino que la fabrican. Obligar a las personas a responder sobre temas que quizás no conocen, formular preguntas cerradas que enmarcan el pensamiento, y presentar los resultados como si reflejaran un consenso colectivo, constituyen lo que Bourdieu llamó una “ficción política útil”. Su tesis, aunque formulada hace más de medio siglo, resuena con fuerza en Chile.