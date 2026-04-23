«¿Quién demonios ha escrito esto?»: Trump pierde los papeles en el escenario tras verse obligado a leer una palabra que claramente nunca había visto antes [EN]

Trump se dirigió a la multitud leyendo una declaración preparada sobre su grande y bonita ley tributaria. Se jactó sobre cómo iba a reducir drásticamente los impuestos para los trabajadores estadounidenses. Y mencionó los negocios que se beneficiarían, incluyendo el restaurante, la tintorería y la tienda de la esquina. Entonces se detuvo en seco "¿Qué es una tienda de la esquina?", preguntó en voz alta. No conocer una palabra que todo estadounidense de clase trabajadora ha usado toda su vida dice más que cualquier discurso político.