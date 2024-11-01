·
3
meneos
8
clics
Quien defiende la democracia
El sistema democrático sufre a diario la crítica del que quiere ver al rival en una fosa. Eso no es democracia. Quilla defiende?
#2
vicus.
Pues la ley de partidos políticos entre otras cosas. Ley que se encarga de no dejar pasar partidos como VOX y SALF, por ejemplo..
0
K
20
#3
Autarca
Que democracia???
Los gobierno electos no son democracia
Que es mejor que las dictaduras puras? Sin duda, pero no son democracias
0
K
11
#1
Professor
*
No todas las naciones se merecen la Democracia. Solo la merecen las naciones civilizadas, y nunca antes de serlo.
Véase el resultado de las "repúblicas" de Sudamérica,Africa, etc . La Democracia no es un sacramento que te hace civilizado, es la consecuencia de serlo de antes.
Y también una nacion puede dejar de merecer la Democracia. Quizás España ya no la merezca ,si no sabe erradicar al hooliganismo de los partidos políticos y sus empresas de comunicacion con mercenarios a sueldo.
0
K
5
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
