Quien defiende la democracia

El sistema democrático sufre a diario la crítica del que quiere ver al rival en una fosa. Eso no es democracia. Quilla defiende?

vicus.
Pues la ley de partidos políticos entre otras cosas. Ley que se encarga de no dejar pasar partidos como VOX y SALF, por ejemplo..
Autarca
Que democracia???

Los gobierno electos no son democracia

Que es mejor que las dictaduras puras? Sin duda, pero no son democracias
Professor
No todas las naciones se merecen la Democracia. Solo la merecen las naciones civilizadas, y nunca antes de serlo.

Véase el resultado de las "repúblicas" de Sudamérica,Africa, etc . La Democracia no es un sacramento que te hace civilizado, es la consecuencia de serlo de antes.

Y también una nacion puede dejar de merecer la Democracia. Quizás España ya no la merezca ,si no sabe erradicar al hooliganismo de los partidos políticos y sus empresas de comunicacion con mercenarios a sueldo.
