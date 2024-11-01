¿Quién decide sobre la natalidad? La campaña “Salva a Colombia, ¡ten hijos!” reabre el debate sobre derechos y poder

La campaña “Salva a Colombia, ¡ten hijos!” ha puesto en el centro del debate una visión política y social anclada en valores conservadores y posturas provida. Apelando a sentimientos nacionalistas, colectivizando, y poniendo bajo escrutinio público el cuerpo de las mujeres e instrumentalizando la natalidad al servicio de proyectos nacionales que, históricamente, han teñido los derechos reproductivos con tinte ideológico, relegando a la mujer a un papel esencialmente doméstico y excluyéndola de espacios públicos y profesionales