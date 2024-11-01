edición general
¿Quién decide sobre la natalidad? La campaña “Salva a Colombia, ¡ten hijos!” reabre el debate sobre derechos y poder

La campaña “Salva a Colombia, ¡ten hijos!” ha puesto en el centro del debate una visión política y social anclada en valores conservadores y posturas provida. Apelando a sentimientos nacionalistas, colectivizando, y poniendo bajo escrutinio público el cuerpo de las mujeres e instrumentalizando la natalidad al servicio de proyectos nacionales que, históricamente, han teñido los derechos reproductivos con tinte ideológico, relegando a la mujer a un papel esencialmente doméstico y excluyéndola de espacios públicos y profesionales

| etiquetas: colombia , política , mujeres , derechos reproductivos
5 comentarios
asola33 #2 asola33
Pensaba que los "provida" solo les motivaba evitar el "asesinato" de los fetos. Ahora resulta que también les preocupa la falta de mano de obra abundante.
3 K 54
ElBeaver #5 ElBeaver
#2 mano de obra sumisa
0 K 7
Arzak_ #1 Arzak_
Los provida defienden al cigoto pero al niño abandonado lo olvidan con su voto
2 K 43
#3 Emotivo *
Dejemos que la humanidad se recoloque y luego se ve si hacen falta muchos más.
Siempre a sido así.
La humanidad ha buscado recolocarse.
0 K 7
ElBeaver #4 ElBeaver
Para que vayan del país
0 K 7

