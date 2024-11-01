edición general
5 meneos
59 clics
Quién decide cuántas pastillas hay en cada caja de medicamentos y por qué no coinciden con las recetas

Quién decide cuántas pastillas hay en cada caja de medicamentos y por qué no coinciden con las recetas

La patronal de la industria farmacéutica en España asegura a este diario que la incoherencia entre envases y tratamientos "no se debe a motivos comerciales".

| etiquetas: salud , pharma , farmacia , enfermedad , mercado
4 1 0 K 59 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
#1 soberao *
Luego ves un botiquín homeópata y todos los botecitos son iguales, con el mismo tamaño pero con etiquetas de colores, porque solo es azúcar.
0 K 18
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
No hay que tirar nada, por eso a los analgésicos se les dice "nolotiles"
0 K 11
#2 Dedalos
Las voluntades compradas del sistema capitalista que rige la industria farmacéutica. Next question.
0 K 7

menéame