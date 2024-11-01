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Quién decide cuántas pastillas hay en cada caja de medicamentos y por qué no coinciden con las recetas
La patronal de la industria farmacéutica en España asegura a este diario que la incoherencia entre envases y tratamientos "no se debe a motivos comerciales".
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#1
soberao
*
Luego ves un botiquín homeópata y todos los botecitos son iguales, con el mismo tamaño pero con etiquetas de colores, porque solo es azúcar.
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#3
MoñecoTeDrapo
*
No hay que tirar nada, por eso a los analgésicos se les dice "nolotiles"
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#2
Dedalos
Las voluntades compradas del sistema capitalista que rige la industria farmacéutica. Next question.
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