Quién es Alejandro Gil, el exministro de economía de Cuba condenado a cadena perpetua por corrupción y espionaje en un juicio rodeado de secretismo

¿Corrupto y traidor a la patria o chivo expiatorio de un régimen en plena debacle económica? Es la pregunta que se hacen muchos cubanos tras conocerse la sentencia a Alejandro Gil, exministro de Economía (2018-2024) que lideró la fallida gran reforma aplicada en los últimos años para tratar de sacar a flote al país. Gil, de 61 años, fue condenado este lunes a cadena perpetua por espionaje, cohecho y "actos en perjuicio de la actividad económica", entre otros delitos. El Tribunal Supremo Popular de La Habana también le impuso 20 años de...

| etiquetas: cuba , castro , dictadura , juicio , alejandro gil , corrupcion
5 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
Con ese apellido, son atrapados facil :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Dicho por una cubana exiliada q conozco: "eso no es socialismo ni es nada, es corrupcion por todos lados, lo llaman socialismo pq siempre lo han llamado asi pero eso solo son ladrones".

Asi q, ante la pregunta de si corrupto o chivo expiatorio, probablemente "todas las anteriores"
sotillo #4 sotillo
#2 Que no se preocupe si ya ha huido ya ha escapado de la corrupción
#3 Borgiano
Otro éxito del comunismo.
sotillo #5 sotillo
#3 Cadena perpetua por corrupción, si que es un éxito, no como aquí con los Aznar o los Zaplana
