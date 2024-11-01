Quién es Alejandro Gil, el exministro de economía de Cuba condenado a cadena perpetua por corrupción y espionaje en un juicio rodeado de secretismo

¿Corrupto y traidor a la patria o chivo expiatorio de un régimen en plena debacle económica? Es la pregunta que se hacen muchos cubanos tras conocerse la sentencia a Alejandro Gil, exministro de Economía (2018-2024) que lideró la fallida gran reforma aplicada en los últimos años para tratar de sacar a flote al país. Gil, de 61 años, fue condenado este lunes a cadena perpetua por espionaje, cohecho y "actos en perjuicio de la actividad económica", entre otros delitos. El Tribunal Supremo Popular de La Habana también le impuso 20 años de...