·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8570
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4660
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
5076
clics
La detenida por envenenar a su marido es una influencer con casi 400.000 seguidores en Instagram
2919
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
2992
clics
Una turbina contra el mundo: cómo un hombre empecinado levantó en solitario el molino de viento más raro de Europa
más votadas
412
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
451
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians
370
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
594
El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'
352
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
84
clics
Quería verificar mi LinkedIn, esta es la informacion que realmente tuve que dar [ING]
Quería una insignia azul en LinkedIn. Para conseguirla, le di a una empresa estadounidense mi pasaporte, mi rostro y mis datos biométricos. Luego leí la letra pequeña.
|
etiquetas
:
privacidad
,
ia
,
proteccion de datos
5
1
0
K
56
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
56
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mengüi
*
Lo que deberías hacer
Si ya has verificado, como yo, esto es lo que recomendaría:
1. Solicita tus datos. Envía un correo electrónico a
[email protected]
o
[email protected]
. Bajo el RGPD, tienen 30 días para responder.
2. Solicitar la eliminación. La verificación está hecha. LinkedIn ya tiene el resultado. No hay razón para que Persona mantenga su escaneo de pasaporte y geometría facial en sus servidores. Pídeles que lo eliminen.
3. Póngase en contacto con su DPO.
[email protected]
, que es su Oficial de Protección de Datos. Si desea oponerse a que utilicen sus documentos como datos de capacitación de IA en “intereses legítimos”, aquí es donde lo hace.
2
K
29
#7
cosmonauta
*
Y por eso es muy importante concienciarse en la importancia de la Identitad Soberana.
Pero la peña prefiere hacer login con gmail o escanejar un pasaporte a cambio de una medallita en Linkedin.
1
K
23
#1
cenutrios_unidos
Voy a dar yo mis datos gratis. Riau!
1
K
19
#3
Torrezzno
#1
cuándo te obliguen a verificar tu edad para entrar en Meneante
1
K
29
#5
Gadfly
#3
ese mismo día dejaré de entrar
0
K
7
#6
MADMax2
#3
cronológica o mental?
Porque en ese caso muchos no van a poder entrar
0
K
10
#4
pepel
Al final no me queda claro si eres tú.
0
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si ya has verificado, como yo, esto es lo que recomendaría:
1. Solicita tus datos. Envía un correo electrónico a [email protected] o [email protected]. Bajo el RGPD, tienen 30 días para responder.
2. Solicitar la eliminación. La verificación está hecha. LinkedIn ya tiene el resultado. No hay razón para que Persona mantenga su escaneo de pasaporte y geometría facial en sus servidores. Pídeles que lo eliminen.
3. Póngase en contacto con su DPO. [email protected], que es su Oficial de Protección de Datos. Si desea oponerse a que utilicen sus documentos como datos de capacitación de IA en “intereses legítimos”, aquí es donde lo hace.
Pero la peña prefiere hacer login con gmail o escanejar un pasaporte a cambio de una medallita en Linkedin.
Porque en ese caso muchos no van a poder entrar