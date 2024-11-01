edición general
6 meneos
84 clics

Quería verificar mi LinkedIn, esta es la informacion que realmente tuve que dar [ING]

Quería una insignia azul en LinkedIn. Para conseguirla, le di a una empresa estadounidense mi pasaporte, mi rostro y mis datos biométricos. Luego leí la letra pequeña.

| etiquetas: privacidad , ia , proteccion de datos
5 1 0 K 56 tecnología
7 comentarios
5 1 0 K 56 tecnología
#2 Mengüi *
Lo que deberías hacer

Si ya has verificado, como yo, esto es lo que recomendaría:

1. Solicita tus datos. Envía un correo electrónico a [email protected] o [email protected]. Bajo el RGPD, tienen 30 días para responder.

2. Solicitar la eliminación. La verificación está hecha. LinkedIn ya tiene el resultado. No hay razón para que Persona mantenga su escaneo de pasaporte y geometría facial en sus servidores. Pídeles que lo eliminen.

3. Póngase en contacto con su DPO. [email protected], que es su Oficial de Protección de Datos. Si desea oponerse a que utilicen sus documentos como datos de capacitación de IA en “intereses legítimos”, aquí es donde lo hace.
2 K 29
cosmonauta #7 cosmonauta *
Y por eso es muy importante concienciarse en la importancia de la Identitad Soberana.

Pero la peña prefiere hacer login con gmail o escanejar un pasaporte a cambio de una medallita en Linkedin.
1 K 23
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Voy a dar yo mis datos gratis. Riau!
1 K 19
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 cuándo te obliguen a verificar tu edad para entrar en Meneante :troll:
1 K 29
Gadfly #5 Gadfly
#3 ese mismo día dejaré de entrar
0 K 7
#6 MADMax2
#3 cronológica o mental?
Porque en ese caso muchos no van a poder entrar xD xD
0 K 10
pepel #4 pepel
Al final no me queda claro si eres tú.
0 K 18

menéame