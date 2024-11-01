edición general
5 meneos
5 clics
Quejas de los trabajadores de Naturgy por subidas salariales por debajo del IPC

Quejas de los trabajadores de Naturgy por subidas salariales por debajo del IPC

Trabajadores de Naturgy han expresado su malestar por la propuesta de incrementos salariales planteada por la empresa, situada por debajo del IPC, en un momento en el que el grupo energético ha presentado beneficios históricos. Los sindicatos sostienen que la evolución de los resultados debería traducirse en mejoras para la plantilla, mientras que las conversaciones entre ambas partes continúan abiertas. La polémica coincide con la publicación de las cuentas del grupo correspondientes a 2025...

| etiquetas: empresas , energía , oligopolio , naturgy , empleo , ipc , sueldos
4 1 0 K 53 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
powernergia #2 powernergia
Maemia, con los beneficios históricos que están teniendo. Si aquí, por ejemplo, no se ve claro la importancia de la presión sindical y laboral...
3 K 41
elgranpilaf #9 elgranpilaf *
Los ladrones estos garrapiñando? Eso es lo que hacen a los clientes siempre, con los trabajadores no va a ser distinto. #2 Y el boicot. Ni un duro a los sinvergüenzas estos
0 K 11
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
Pero somos una gran familia y queremos implicación en el equipo y las políticas de la empresa!
2 K 36
tranki #8 tranki
#6 Cada vez que oigo "somos una gran familia" me entra diarrea
0 K 10
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Naturgy obtuvo un beneficio neto de 2.023 millones de euros, una cifra que supone un incremento de más del 66% respecto a los resultados de 2021, cuando la compañía registró 1.214 millones de euros. Aquellos datos se publicaron poco antes de la firma del anterior acuerdo laboral en 2022. Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones es la política salarial. Según trasladan los sindicatos, la empresa mantiene una propuesta de subida de sueldos por debajo del IPC para 2025

…   » ver todo el comentario
1 K 25
pepel #3 pepel *
Perdón, pensaba que estaba subiendo los aranceles. Es que los dos son beneficios.
0 K 18
Aguarrás #7 Aguarrás
Y esto es el Capitalismo, señores.
Tú trabaja, que si la cosa va bien nos beneficiará a los dos... ¡Palabrita del niño Jesús!. :troll:
0 K 14
Casiopeo #5 Casiopeo
Quereis no perder poder adquisitivo y que los accionistas se lleven cada vez más dividendo y todo no puede ser...i
0 K 13
Robus #4 Robus
Que suerte... les suben el IPC! o_o
0 K 11

menéame