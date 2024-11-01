Quejas de los trabajadores de Naturgy por subidas salariales por debajo del IPC

Trabajadores de Naturgy han expresado su malestar por la propuesta de incrementos salariales planteada por la empresa, situada por debajo del IPC, en un momento en el que el grupo energético ha presentado beneficios históricos. Los sindicatos sostienen que la evolución de los resultados debería traducirse en mejoras para la plantilla, mientras que las conversaciones entre ambas partes continúan abiertas. La polémica coincide con la publicación de las cuentas del grupo correspondientes a 2025...