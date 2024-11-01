Queen - The March Of The Black Queen  

"The March of the Black Queen" es una canción escrita por Freddie Mercury. Es la novena pista del disco Queen II, que fue el segundo álbum realizado por la banda de rock inglesa Queen. Fue grabada a comienzos del año 1974. Freddie Mercury declaró que tardó "siglos" en componer esta canción, lo cual se espera ya que en un ocasión Roger confirmo que la canción estaba compuesta por aproximadamente 11 secciones diferentes.