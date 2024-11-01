edición general
Québec et Montréal se preparan para posibles protestas pro-Palestina en sus Grandes Premios ciclistas [FRA]

Los Grandes Premios Ciclistas de Quebec y Montreal, que se celebrarán el 12 y el 14 de septiembre respectivamente, se enfrenten a posibles manifestaciones pro palestinas. El motivo: la presencia del equipo Israel-Premier Tech (IPT), del que solicitan su retirada. Tanto la metrópoli como la capital aseguran estar preparadas para responder a cualquier escenario, incluidos posibles disturbios.

mmlv #1 mmlv
Parece que la llama de la Vuelta ha prendido
5 K 86
#4 Grandpiano *
#1 4 o 5 grandes vueltas más y convencemos a Netanyahu. Parar etapas de vueltas ciclistas es mucho más de lo que alguien como él puede soportar.
0 K 7
alfon_sico #6 alfon_sico
#1 muy grandes si así fuera
0 K 9
Kantinero #2 Kantinero
L’équipe IPT appartient notamment à l’homme d’affaires israélo-canadien Sylvan Adams. Par le passé, ce dernier a déjà déclaré que les cyclistes de son équipe étaient des ambassadeurs d’Israël. Pour la compétition, tout comme en Espagne, elle portera uniquement ses initiales, « IPT

El dueño del equipo es Israelo- canadiense, más morbo si cabe en Canada que en España, aunque como bien dice han tenido más tiempo para prepararse después de ver las protestas en España
2 K 24
#7 josejon
España dando ejemplo, lo muy pocas veces visto.
0 K 9
Andreham #3 Andreham
Normalmente cuando hay una manifestación, no se "preparan" ni se les llama "protesta" ni "se activan protocolos" ni cosas así que suenan violentas o como que va a haber problemas porque son grupos peligrosos los que la hacen.

Curioso el lenguaje para este caso.
0 K 8
#5 Tecar
Me parece que la vuelta no va a volver a pasar por el Euskal Herria en mucho tiempo.
:troll:
0 K 7

