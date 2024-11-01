Québec et Montréal se preparan para posibles protestas pro-Palestina en sus Grandes Premios ciclistas [FRA]

Los Grandes Premios Ciclistas de Quebec y Montreal, que se celebrarán el 12 y el 14 de septiembre respectivamente, se enfrenten a posibles manifestaciones pro palestinas. El motivo: la presencia del equipo Israel-Premier Tech (IPT), del que solicitan su retirada. Tanto la metrópoli como la capital aseguran estar preparadas para responder a cualquier escenario, incluidos posibles disturbios.
| etiquetas: ciclismo , canadá , israel , genocidio , palestina
El dueño del equipo es Israelo- canadiense, más morbo si cabe en Canada que en España, aunque como bien dice han tenido más tiempo para prepararse después de ver las protestas en España
Curioso el lenguaje para este caso.