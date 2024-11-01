Québec et Montréal se preparan para posibles protestas pro-Palestina en sus Grandes Premios ciclistas [FRA]

Los Grandes Premios Ciclistas de Quebec y Montreal, que se celebrarán el 12 y el 14 de septiembre respectivamente, se enfrenten a posibles manifestaciones pro palestinas. El motivo: la presencia del equipo Israel-Premier Tech (IPT), del que solicitan su retirada. Tanto la metrópoli como la capital aseguran estar preparadas para responder a cualquier escenario, incluidos posibles disturbios.