Qilin afirma haber vulnerado la Agencia Tributaria: 60 GB exfiltrados, muestra publicada y alerta temprana (reclamación aún no verificada)

El grupo de ransomware Qilin ha publicado en su sitio de filtraciones una reclamación de intrusión contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Según los atacantes, habrían exfiltrado 60 GB (238.799 ficheros) y ya habrían mostrado muestras para presionar a la entidad. La alerta fue detectada el 15 de octubre de 2025 en un portal de leaks de la dark web y difundida por fuentes OSINT como Hackmanac; de momento, no existe confirmación oficial ni evidencias públicas independientes que permitan verificar la intrusión.

#5 capitan.meneito
Perdón por la ignorancia, pero qué es exfiltrar?
#2 nomeves
#1 A quien creemos! :-)
Javi_Pina #3 Javi_Pina
No se si esta será verdad o no pero el dia que pillen datos de la Agencia de protección de datos, puede ser mítico.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#3 La agencia de protección de datos no se llama así por tener datos particularmente protegidos en su poder sino por encargarse de hacer cumplir las regulaciones para que los demás protejan esos datos sensibles que tengan de terceros.
#6 capitan.meneito
#4 aún así tienen datos: proveedores, nóminas, etc..
