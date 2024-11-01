Qilin afirma haber vulnerado la Agencia Tributaria: 60 GB exfiltrados, muestra publicada y alerta temprana (reclamación aún no verificada)

El grupo de ransomware Qilin ha publicado en su sitio de filtraciones una reclamación de intrusión contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Según los atacantes, habrían exfiltrado 60 GB (238.799 ficheros) y ya habrían mostrado muestras para presionar a la entidad. La alerta fue detectada el 15 de octubre de 2025 en un portal de leaks de la dark web y difundida por fuentes OSINT como Hackmanac; de momento, no existe confirmación oficial ni evidencias públicas independientes que permitan verificar la intrusión.