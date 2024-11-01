edición general
2 meneos
4 clics
Por qué Qatar será clave para mantener el alto el fuego en Gaza y pasar a una nueva fase de negociaciones incierta

Por qué Qatar será clave para mantener el alto el fuego en Gaza y pasar a una nueva fase de negociaciones incierta

Su influencia sobre Hamás ha sido crucial pero Doha querrá mecanismos multilaterales formales para lo que suceda después

| etiquetas: qatar , israel , hamas , palestina
2 0 0 K 16 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 16 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Porque sino les vuelven a lanzar unos misiles
1 K 30
javibaz #2 javibaz
www.meneame.net/story/tres-diplomaticos-cataries-mueren-accidente-egip
Para ser clave, a sus negociadores los matan como moscas.
0 K 12

menéame