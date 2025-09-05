edición general
PwC ficha a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, clave en el 'boom' de las auditoras

El máximo responsable del Partido Nacionalista Vasco, que modificó hace tres años una ley clave para el negocio de las 'Big Four', se incorpora a la firma como asesor externo en comunicación.

Aguarrás #1 Aguarrás
La historia de siempre. Pagando favores para el sufrido político que gobierna para su pueblo... :roll:
sleep_timer #4 sleep_timer
#1 Y tendrá un despacho descomunal para no hacer nada al que no irá nunca.
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Tampoco hay por qué pensar mal. Praisgüaterjaus nuca ha estado relacionada con chanchullos.
#3 Tensk
Hoy, niños, vamos a aprender cómo se dice "puerta giratoria" en vasco.
Peka #5 Peka
Y el PSE apoyando a la derecha en Euskadi en vez de a la izquierda.
