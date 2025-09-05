·
10733
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8375
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7729
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5923
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4715
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
más votadas
397
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
511
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
526
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"
348
La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado
568
¿Por qué no se hace lo mismo con los deportistas israelíes que con los rusos? El doble rasero y el refugio de las federaciones europeas
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
25
clics
PwC ficha a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, clave en el 'boom' de las auditoras
El máximo responsable del Partido Nacionalista Vasco, que modificó hace tres años una ley clave para el negocio de las 'Big Four', se incorpora a la firma como asesor externo en comunicación.
|
etiquetas
:
pnv
,
ortuzar
,
puerta giratoria
8
2
0
K
90
actualidad
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Aguarrás
La historia de siempre. Pagando favores para el sufrido político que gobierna para su pueblo...
3
K
36
#4
sleep_timer
#1
Y tendrá un despacho descomunal para no hacer nada al que no irá nunca.
0
K
11
#2
yopasabaporaqui
Tampoco hay por qué pensar mal. Praisgüaterjaus nuca ha estado relacionada con chanchullos.
2
K
24
#3
Tensk
Hoy, niños, vamos a aprender cómo se dice "puerta giratoria" en vasco.
1
K
22
#5
Peka
Y el PSE apoyando a la derecha en Euskadi en vez de a la izquierda.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
