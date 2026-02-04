edición general
8 meneos
8 clics
Putin y Xi defienden la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de EEUU

Putin y Xi defienden la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de EEUU

Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, apostaron hoy por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas.

| etiquetas: rusia , china , cooperación , cuba , venezuela
7 1 0 K 105 politica
6 comentarios
7 1 0 K 105 politica
Pertinax #1 Pertinax *
Pugnando por las raspas que ya son de hecho suyas hasta que Venezuela pague lo que el chavismo les debe. A saber qué hicieron en el país con ese dinero.
3 K 39
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#1 Venezuela sigue siendo gobernada por chavistas y hoy está más lejos que nunca que algo parecido a una democracía con cambios de poder cada X años. Hoy está más cerca de ser una dictadura tipo la de por ejemplo Arabia Saudí, pero del Caribe, y bajo protectorado temporal de EEUU

Venezuela no tiene nada que ofrecer a Rusia que no tenga ya, ni petróleo, ni tierras raras ni nada. A China sí, pero por la distancia le es mucho más fácil y barato obtenerlo en Irán o en África.

Pero entonces por…   » ver todo el comentario
0 K 16
#3 D0nBot
Venezuela ya se les escapó. Y Cuba no tiene ningún otro valor que el propagandístico, es un estercolero tercermundista sin recursos y sin otra cosa que ofrecer que miseria.
3 K 25
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#3 Pues sí, parece que Rusia dejará caer a Cuba
www.meneame.net/story/cuba-acaba-anunciar-opcion-cero
He comentado por si los meneantes admiradores de dictaduras de mierda como la cubana, pudieran fletar un envío de bilis, que debe quemar bien; pero no ha calado la idea
0 K 7
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#4 A muchos os va a estallar la cabeza cuando Trump haga con Cuba algo similar a lo de Venezuela, dejarlo como protectorado de EEUU pero bajo gobierno castrista, como cualquier monarquía o dictadura del Golfo Pérsico, mientras comienza a explotarla comercial y turísticamente

Y no van ser los rusos o los chinos quienes hagan eso
0 K 16
azathothruna #2 azathothruna
Que lo muestren
0 K 14

menéame