Aún no es oficial, pero a través de conocidos cubanos, de Instagram y de Facebook he confirmado la noticia.

Cuba acaba de confirmar la implantación de la opción cero, por lo que deja de garantizarse electricidad, gas y transporte. Se ha anunciado oficialmente hace solamente unos pocos minutos.

De momento no se conoce la duración y alcance pofundo de esta medida, pero a fecha de ayer, había cuatro horas de electricidad diaria en la Habana y dos en las provincias interiores más afortunadas.

Por lo pronto, esto afecta también a los hospitales e incluye la prohibición de decirle a nadie que el servicio se ha detenido. La medida combina una paralización de los servicios y la prohibición absoluta de declararlos como tales. Se debe, por tanto, decir a los ciudadanos que pasen por los centros sanitarios, aunque no puedan ser atendidos. Lo mismo sucede con otros servicios similares.

Esto afecta a su vez a gran cantidad de centros de trabajo, a los que se segyuuirña exigiendo la asistencia a lso trabajadores a pesar de la paralización de la actividad.

Al parecer, ya se han producido algunas detenciones por informar de esta medida a la prensa internacional, algo que está severamente prohibido.

En estos momentos no s erecoge la basura y más dle 90% de las tiendas están cerradas, mientras que las pocas que permanecen abiertas están completamente desabastecidas. La situación d elso cubanos es ahora mismo catastrófica.