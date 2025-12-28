Putin vestido de Papá Noel regala unas esposas a Zelenski: felicitación navideña de la embajada rusa en Kenia  

"La temporada navideña es época de dar, cuando Rusia se asegura de que todos sus amigos reciban algo bonito y estén bien y felices". El texto que acompaña el video que publica la embajada de Rusia en Kenia en sus redes sociales introduce al presidente Putin disfrazado de Papá Noël y a sus principales aliados, a través de IA, abriendo los regalos que le ha hecho llegar.