Putin vestido de Papá Noel regala unas esposas a Zelenski: felicitación navideña de la embajada rusa en Kenia

Putin vestido de Papá Noel regala unas esposas a Zelenski: felicitación navideña de la embajada rusa en Kenia  

"La temporada navideña es época de dar, cuando Rusia se asegura de que todos sus amigos reciban algo bonito y estén bien y felices". El texto que acompaña el video que publica la embajada de Rusia en Kenia en sus redes sociales introduce al presidente Putin disfrazado de Papá Noël y a sus principales aliados, a través de IA, abriendo los regalos que le ha hecho llegar.

Pertinax
Más de pueblo que un kilómetro de ribazo.
K 34
Don_Pixote
Humor boomer rusoplanista
K 28
ElenaCoures1
Que gracioso
Al final el cómico resultó ser Putin
Porque es él, quién está en busca y captura por criminal fascista
K 18
Albarkas
¿Y cuántos litros de agua y resto de recursos ha costado hacer ésta gilipollez?
K 13
Virusaco
El uso que se le está dando a la IA con la tematica navideña de los grandes mandatarios está dando mucha grima, en ambos lados del charco.

Salu3
K 10

