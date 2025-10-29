Putin anuncia un segundo ensayo nuclear en días: el del sumergible atómico Poseidón

[Accesible en modo lectura] Días después de que Donald Trump diera por suspendida la cumbre que iba a celebrar en Budapest (Hungría) con Vladímir Putin, este anunció el pasado domingo que Rusia había probado con éxito el misil de crucero de largo alcance “Burevéstnik”, que cuenta con propulsión nuclear y un “alcance ilimitado” (...), y este miércoles hizo público que Rusia había probado un sumergible no tripulado con capacidad nuclear, el “Poseidón”.
| etiquetas: rusia , armamento , nuclear , bomba atómica , putin , internacional