Putin afirmó que Kiev, con el apoyo de Occidente, está preparando el sabotaje de dos gasoductos (ruso)

Kiev, con el apoyo de algunos servicios especiales occidentales, está preparando el sabotaje de los gasoductos «Blue Stream» y «Turkish Stream». Así lo ha declarado el presidente ruso, Vladímir Putin, al autor de IS «Vesti», Pável Zarubín: El Presidente también destacó: Rusia siempre ha sido y sigue siendo un proveedor confiable de recursos energéticos para todos los socios, incluidos los europeos.

JackNorte #1 JackNorte *
Quien se crea que estas guerras son para llevar la democracia esta muy perdido , es lo msimo de siempre el dinero. El control de los recursos y que el contrario no los tenga y que los socios te compren a ti y no al precio mas economico.
Alakrán_ #3 Alakrán_ *
No señor Putin, solo están acumulando fuerzas para unas maniobras, no tiene de qué preocuparse.

P.d Ucrania tiene toda la legitimidad para reventar todo lo ruso que este a su alcance.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Tiene sentido, Nord Stream II, Venezuela, Irán... Sanciones europeas a todo cristo que le venda combustible para acabar comprandoselo más caro a los USAnos... :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take:
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Ya hay suficientes problemas de suministro se petróleo a Europa, para buscar más problemas, eso es puro masoquismo.
#4 Poligrafo
Bon voyage indrustria germana.
