Los puntos clave de las conversaciones para frenar la guerra en Gaza

Tras meses de bloqueo, Israel y Hamás negocian en Egipto un plan de 20 puntos que incluye la liberación de rehenes, la retirada gradual de las tropas israelíes y el desarme de Hamás

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Sión.

No es guerra, es invasión.
#2 Cntrl
#1 La invasión fue de Palestina a Israel hace casi exactamente 2 años
