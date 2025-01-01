edición general
Punto y coima. Una semana en que Milei coleccionó derrotas en el Congreso y estalló un caso de corrupción que lo acecha

El país ve todos los miércoles a una patota de cobardes blindados que apalean a los jubilados; ha visto en las manifestaciones de discapacitados a esa patota arrojar al suelo a una mujer que le faltaba una pierna y a un presidente que descargó su resentimiento con un chico de doce años que lucha por los derechos de la discapacidad; ha visto a una ciega con los ojos en blanco a quien le rechazaban el trámite de su pensión porque dudaban de su ceguera; ha visto a padres que lloraban porque van a cerrar el hospital donde salvaron a sus hijos de...

Beltenebros #1 Beltenebros *
A todo animalito que come bellotas le llega su hora, y Milei no va a ser una excepción.
Beltenebros #8 Beltenebros
Ya está hecho en #5.
Beltenebros #3 Beltenebros
Ese voto de sensacionalista no está justificado, @DarthAcan.
DarthAcan #4 DarthAcan
#3 La etiqueta de fascismo tampoco :-*
Beltenebros #5 Beltenebros *
#4
Te equivocas con lo de la etiqueta, pero al menos reconoces que tu voto negativo es injustificado. Sería conveniente que un @admin, @Eirene, te recuerde las normas.
DarthAcan #6 DarthAcan
#5 Pues na, lo denuncias a meneame...
