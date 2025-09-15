edición general
À Punt denunciará “la sustracción” del vídeo del Cecopi, mientras la Generalitat obvia la del audio del 112 que Mazón difundió manipulado

La cadena pública considera que las imágenes y el sonido que mostraban a la exconsejera Pradas influyendo en el Es Alert han sido robadas para filtrarlas

dana , mazón , a punt , cecopi , rtve , pradas , justícia
2 comentarios
Andreham #2 Andreham
¿Han robado para filtrar unas imágenes y sonido que debían de haberse presentado al juzgado el día 1 del juicio? :shit:
angeloso #1 angeloso
Y otra vez, se va a dar más bombo a la filtración que al contenido. Lastimica de España.
