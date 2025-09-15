·
À Punt denunciará “la sustracción” del vídeo del Cecopi, mientras la Generalitat obvia la del audio del 112 que Mazón difundió manipulado
La cadena pública considera que las imágenes y el sonido que mostraban a la exconsejera Pradas influyendo en el Es Alert han sido robadas para filtrarlas
etiquetas
dana
mazón
a punt
cecopi
rtve
pradas
justícia
#2
Andreham
¿Han robado para filtrar unas imágenes y sonido que debían de haberse presentado al juzgado el día 1 del juicio?
1
K
19
#1
angeloso
Y otra vez, se va a dar más bombo a la filtración que al contenido. Lastimica de España.
0
K
10
