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À Punt cancela 'La vesprada amb tu', el programa de Carmen Alcayde, y anuncia novedades para la primavera

À Punt cesará las emisiones de 'La vesprada amb tu' el próximo viernes 20 de marzo. El programa presentado por Carmen Alcayde y Ferran Cano terminará su recorrido por las tardes de la Comunidad Valenciana poco más de dos meses después de su estreno el pasado 7 de enero. Además, la cadena autonómica ha decidido cancelar también 'El retrovisor', el programa de la noche de los sábados que se estrenó en noviembre de 2025.

| etiquetas: television , valencia
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3 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Toni Cantó, calienta, que sales! jejé
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obmultimedia #2 obmultimedia
En su sustitucion pondrán un video en bucle de Mazon saludando a la gente.
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Edheo #3 Edheo
#2 o un video del pueblo salvando al pueblo, porque ninguna institución se presentaba a ayudar
Pero tranquilos, que dice el TSJ, que eso no es delito.
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menéame