À Punt cancela 'La vesprada amb tu', el programa de Carmen Alcayde, y anuncia novedades para la primavera

À Punt cesará las emisiones de 'La vesprada amb tu' el próximo viernes 20 de marzo. El programa presentado por Carmen Alcayde y Ferran Cano terminará su recorrido por las tardes de la Comunidad Valenciana poco más de dos meses después de su estreno el pasado 7 de enero. Además, la cadena autonómica ha decidido cancelar también 'El retrovisor', el programa de la noche de los sábados que se estrenó en noviembre de 2025.