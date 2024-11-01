Punch, el macaco japonés rechazado por su madre y que se aferró a un peluche, acaba de ser aceptado por la manada  

Durante semanas, Punch fue el mono que siempre estaba apartado de su manada. Mientras los demás macacos del zoológico convivían en grupo, él recorría el recinto cargando un peluche de orangután al que se aferraba como refugio. El personal del recinto se encargó de su cuidado y Punch creció sin conocer el macaqués. Intentaron que socializara con otros macacos pero Punch prefería el peluche. El pasado día 19 se acercó a una cría pero fue regañado por su madre por lo que volvió a su peluche. Pero ahora sí que ha sido aceptado por la manada.
