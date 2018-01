Puigdemont no puede tener inmunidad

Análisis de Teresa Freixes catedrática de Derecho Constitucional: Para determinar si Puigdemont puede tener o no inmunidad es necesario fijar conceptos. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Es una institución jurídica cuya naturaleza consiste en otorgar una esfera de protección de los elegidos frente al poder ejecutivo, es decir, que existe para que los miembros de las cámaras no puedan ser detenidos, ni juzgados, con el fin de no alterar la composición de las mismas.