Puigdemont lanza un aviso al Govern de Illa: “la calle se calienta y se harta” de su gestión

El líder de Junts acusa al Ejecutivo catalán de “españolizar” las instituciones y alerta de un aumento del malestar social. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este martes de que “la calle se calienta y se harta” de la gestión del Govern de Salvador Illa, en el segundo aniversario de las últimas elecciones catalanas. En un artículo publicado en la red social X bajo el título ‘Dos años después, la anestesia empieza a dejar de hacer efecto: escuchad a la calle’.