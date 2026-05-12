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Puigdemont lanza un aviso al Govern de Illa: “la calle se calienta y se harta” de su gestión

Puigdemont lanza un aviso al Govern de Illa: “la calle se calienta y se harta” de su gestión

El líder de Junts acusa al Ejecutivo catalán de “españolizar” las instituciones y alerta de un aumento del malestar social. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este martes de que “la calle se calienta y se harta” de la gestión del Govern de Salvador Illa, en el segundo aniversario de las últimas elecciones catalanas. En un artículo publicado en la red social X bajo el título ‘Dos años después, la anestesia empieza a dejar de hacer efecto: escuchad a la calle’.

| etiquetas: puigdemont , govern , illa , junts , españolizar , malestar social
4 0 0 K 53 politica
9 comentarios
4 0 0 K 53 politica
#1 andreu.n1
Calientes están, sin duda. Aunque creo que no acierta en el porqué. Puede que su partido se lleve una sorpresa en las próximas elecciones.
4 K 50
treu #7 treu
Se ha vuelto bastante irrelevante. Y en las próximas elecciones se verá.
1 K 23
Robus #3 Robus
A ver, no digo que no tenga razón, pero después de NO HABER HECHO NADA con los resultados el referendum y teniendo mayoría absoluta en el parlament, casi que poca autoridad le queda para hablar a otros.

Y el hecho de que los suyos hayan tumbado propuestas que benefician a la población por miedo a que la extrema derecha les coma la tostada, no les ha hecho ningún favor.

Han perdido a los ilusionados por no hacer nada, a los de derecha moderada por "inclinarse a la ultraderecha" y a los de ultraderecha por haber salido un partido todavía más ultra que ellos..

Ahora que digan misa.
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Dene #2 Dene
se calienta o la calientan?
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Herumel #6 Herumel
#2 Huele a sabe que le caerá más pasta para su utopia vía CIA/Mossad.
1 K 23
TikisMikiss #4 TikisMikiss
Y este señor quién es?
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#8 luckyy
#4 Un nazi que no tiene armas, que si noooooo
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Glidingdemon #5 Glidingdemon
Habla de las calles belgas, como seis, hombre.
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#9 sliana
Más alto!! Desde tres países al norte y escondido detrás de un árbol no se te oye!!
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menéame