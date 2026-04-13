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El Puerto de Vigo tiene nuevos inquilinos: una pareja de caballitos de mar se instalada en A Laxe

El Puerto de Vigo tiene nuevos inquilinos: una pareja de caballitos de mar se instalada en A Laxe  

El cartel de "disponible" ha durado poco en los nuevos "apartamentos submarinos" del Puerto de Vigo. Apenas siete semanas después de la instalación de arrecifes artificiales biodegradables frente al visor de Portocultura, ya han llegado sus primeros "inquilinos": una pareja de caballitos de mar (Hippocampus guttulatus). El hallazgo, en el marco del proyecto piloto HIPPO-REF, supone un hito al tratarse de la rápida colonización de estas estructuras diseñadas para favorecer la biodiversidad en entornos portuarios. Los ejemplares han sido obser...

| etiquetas: caballitos de mar , inquilinos , arrecife artificial , hippo-ref , a laxe
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2 comentarios
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¡Por el amor hermoso! ¿Quién ha escrito esta noticia tan mierdosa? Cuando expliquen en una facultad de periodismo que el sensacionalismo no tiene por qué estar solamente ligado a la política o a los sucesos, podrían enseñarles el texto de esta noticia. El Españolo es malo hasta en lo básico.
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#1 mstk
El alquiler es asequible?
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menéame