En el puerto de Valencia se ha implementado una red 5G propia

El puerto de Valencia ha anunciado el lanzamiento de la primera red 5G completamente independiente de Europa, lo que eleva los estándares de la infraestructura digital para los nodos marítimos.

