Puerto Hurraco: el último gran crimen de la España negra  

Televisión Española es el primer medio de comunicación que accede al sumario completo y a las pruebas recogidas por la policía judicial en uno de los crímenes múltiples más impactantes de nuestra historia reciente. La sed de odio y venganza cocinada a fuego lento durante décadas entre dos familias del pueblo, los Izquierdo y los Cabanillas, acaba en una terrible matanza la noche del 26 de agosto de 1990 en Puerto Hurraco, una pedanía situada en la comarca de la Serena de Badajoz.