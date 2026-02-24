'Puerto Hurraco 202', el documental sobre el último gran crimen de la llamada 'España negra'

Los hermanos Izquierdo prepararon 202 cartuchos para acabar con la vida de todo un pueblo de menos de 100 habitantes. Este crimen múltiple, uno de los más impactantes de la historia de España, marcó el inicio del sensacionalismo televisivo. Televisión Española es el primer medio de comunicación que accede al sumario completo y a las pruebas recogidas por la Policía judicial en uno de los crímenes múltiples más impactantes de nuestra historia reciente.