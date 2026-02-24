edición general
'Puerto Hurraco 202', el documental sobre el último gran crimen de la llamada 'España negra'

Los hermanos Izquierdo prepararon 202 cartuchos para acabar con la vida de todo un pueblo de menos de 100 habitantes. Este crimen múltiple, uno de los más impactantes de la historia de España, marcó el inicio del sensacionalismo televisivo. Televisión Española es el primer medio de comunicación que accede al sumario completo y a las pruebas recogidas por la Policía judicial en uno de los crímenes múltiples más impactantes de nuestra historia reciente.

comentarios
kaos_subversivo
España ya no es roja
España no es azul
España ahora y siempre
Es negra como el betún

Veraneo en Puerto Hurraco!
Anfiarao
#1 vacaciones en Camboya????
kaos_subversivo
#2 y una polla!
Veraneo en Puerto Hurraco, veraneo en Puerto Hurraco!!
Tkachenko
#0 y digo yo...no será mejor enlazar el documental cuando esté disponible? :-S
juliusK
#5 caso de que no la hayas visto recomiendo este peliculón que, aunque Saura quiso desvincular directamente del suceso, estremece porque huele a verdad y a España muy profunda.... en 1.990. Es uno de esos casos donde la peli es más sobrecogedora que la realidad. Y como trabajan todos, gensanta, especialmente Juan Diego y J.L. Gómez

El 7º día (2004) - FilmAffinity share.google/Yj8ocYlne4InxpXYF
Tkachenko
#6 me la apunto, gracias ;)
lonnegan
La España profunda, las reminiscencias de un pais analfabeto y embrutecido
