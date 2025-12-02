“El puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas”: así fue el aviso del 112 a la Policía Local un día antes de la tragedia

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este jueves que se ha solicitado un informe a la Policía Local para conocer si hubo una llamada del 112 Cantabria un día antes de que la pasarela de El Bocal colapsara, dejando seis jóvenes fallecidos y una séptima en la UCI en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y si los agentes actuaron o no. Desde el servicio de emergencia tampoco se ha confirmado dicha llamada, pero según ha adelantado la Cadena SER, dicha llamada no solo existe, sino que en ella se señala que “el puente de mad
| etiquetas: puente , santander , accidente , 112
Hace pocas semanas, llame al 112 porque en una autovía un camión iba de un carril a otro por el viento y no reducía la velocidad; no hablo de pisar la raya, que es normal en un camión, sino de meterse más del 50% en el carril izquierdo y en el arcén de manera no controlada haciendo auténticas eses, de manera continuada durante varios minutos (supongo que iría sin carga y con prisa). Anoté la hora y pensé "como mañana haya un accidente con este camión, llamo al juzgado para que revisen mi llamada".
www.elfaradio.com/2025/12/02/30-anos-sin-refuerzos-de-personal-la-poli
Y que te den un positivo por semejante comentario...