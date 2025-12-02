edición general
“El puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas”: así fue el aviso del 112 a la Policía Local un día antes de la tragedia

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este jueves que se ha solicitado un informe a la Policía Local para conocer si hubo una llamada del 112 Cantabria un día antes de que la pasarela de El Bocal colapsara, dejando seis jóvenes fallecidos y una séptima en la UCI en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y si los agentes actuaron o no. Desde el servicio de emergencia tampoco se ha confirmado dicha llamada, pero según ha adelantado la Cadena SER, dicha llamada no solo existe, sino que en ella se señala que “el puente de mad

ahotsa #1 ahotsa *
Hay varias noticias, pero esta en contundente con el aviso dado al 112. El pobre hombre que llamó debía estar hecho polvo, pero él actuó como un ciudadano ejemplar (bueno todos deberíamos ser así, pero no es el caso).

Hace pocas semanas, llame al 112 porque en una autovía un camión iba de un carril a otro por el viento y no reducía la velocidad; no hablo de pisar la raya, que es normal en un camión, sino de meterse más del 50% en el carril izquierdo y en el arcén de manera no controlada haciendo auténticas eses, de manera continuada durante varios minutos (supongo que iría sin carga y con prisa). Anoté la hora y pensé "como mañana haya un accidente con este camión, llamo al juzgado para que revisen mi llamada".
1
#3 ARIELON
El 112 avisó a la Policía Local. Todo está dicho. Donde yo vivo no sirven para nada. Siempre haciendo corrillos en la calle o mirando el móvil. Y les da igual que los vean. En cualquier trabajo te echan al minuto.
1
#2 oscarcr80
Todos somos muy sabios una vez ha ocurrido la catástrofe;  media
1
tul #4 tul
#2 todos parece que no, algunos prefieren hacerse los listos para tapar la responsabilidad del partido podrido
3
ahotsa #9 ahotsa
#2 Pero qué hostias dices. Si te están diciendo que hay un aviso explícito en el 112, aparte de qye todos los del lugar sabían que estaba en malas condiciones.

Y que te den un positivo por semejante comentario...
2
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
menuda panda de haraganes, y asi por todo el pais, ya va siendo hora de sentarnos a hablar sobre los empleados publicos, funcionariato y demas figuras porque la degradacion de servicio, de trabajadores y demas ya clama al cielo
0
#6 ARIELON
Ir a poner una cinta y un cartel...
0
#7 ARIELON
Un verano en Llanes se fueron a poner multas a la carretera que llega a la playa de Torimbia a 15 kms.
0

