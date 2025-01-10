edición general
¿Puede Putin viajar a Budapest sin ser arrestado pese a la orden de detención de la Corte Penal Internacional?

Está previsto que Donald Trump y Vladímir Putin se reúnan próximamente en Budapest, capital de Hungría, para “ver si pueden poner fin a la ‘ignominiosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”, en palabras del mandatario estadounidense. Sobre el presidente ruso, no obstante, pesa una orden de arresto internacional. ¿Implica ello que se le vaya a detener? Esto dicen los expertos. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Putin en marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra. Como ya explicamos en Newtral.es, se trata de....

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Si puede Netanyahu...
Kasterot #4 Kasterot
#1 aquí tenemos uno que comenta nosequé para enmerdar
De lo que habla el meneo vaya a saber.
Por cierto #2 tiene razon
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 #2 Polonia dice que Netanyahu no será detenido si asiste a un acto en Auschwitz
El tribunal (CPI) cuenta con más de 120 Estados miembros, aunque algunos países, como Francia y Hungría, ya han dicho que no lo detendrían. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó a decir que desafiaría la orden de detención invitando a Netanyahu a Budapest

es.euronews.com/my-europe/2025/01/10/polonia-dice-que-netanyahu-no-ser
HeilHynkel #3 HeilHynkel
ver si pueden poner fin a la ‘ignominiosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”,

Error: Ignominiosa guerra entre la OTAN y Rusia que se libra en base a la sangre ucraniana.
#1 Somozano
Bueno, aquí tuvimos una señora que tenía prohibida su entrada en Europa siendo recibida por el número 2 del gobierno en una noche sobre la que el gobierno ha dado 15 versiones diferentes
JohnSmith_ #7 JohnSmith_
#1 Y con beneplacito del Numero1
#5 Pepepistolas
Mientras el energunemo zanahorio este en la Casa Blanca todo es posible.
