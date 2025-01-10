Está previsto que Donald Trump y Vladímir Putin se reúnan próximamente en Budapest, capital de Hungría, para “ver si pueden poner fin a la ‘ignominiosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”, en palabras del mandatario estadounidense. Sobre el presidente ruso, no obstante, pesa una orden de arresto internacional. ¿Implica ello que se le vaya a detener? Esto dicen los expertos. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Putin en marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra. Como ya explicamos en Newtral.es, se trata de....
De lo que habla el meneo vaya a saber.
Por cierto #2 tiene razon
El tribunal (CPI) cuenta con más de 120 Estados miembros, aunque algunos países, como Francia y Hungría, ya han dicho que no lo detendrían. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó a decir que desafiaría la orden de detención invitando a Netanyahu a Budapest
Error: Ignominiosa guerra entre la OTAN y Rusia que se libra en base a la sangre ucraniana.