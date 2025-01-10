¿Puede Putin viajar a Budapest sin ser arrestado pese a la orden de detención de la Corte Penal Internacional?

Está previsto que Donald Trump y Vladímir Putin se reúnan próximamente en Budapest, capital de Hungría, para “ver si pueden poner fin a la ‘ignominiosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”, en palabras del mandatario estadounidense. Sobre el presidente ruso, no obstante, pesa una orden de arresto internacional. ¿Implica ello que se le vaya a detener? Esto dicen los expertos. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Putin en marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra. Como ya explicamos en Newtral.es, se trata de....