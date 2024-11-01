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¿Puede ganar el progresismo que va a misa? Las cinco claves de James Talarico

Abrazar la fe es hoy una innovadora herramienta de movilización electoral contra la derecha conservadora. El consultor de ideograma Franz von Bergen desgrana el éxito del candidato demócrata James Talarico, quien exige "voltear las mesas" frente a unas élites que han corrompido el sistema. Con un gran perfil en redes y una oratoria que recuerda a la de Barack Obama, demuestra que "la fe no solo mueve montañas, también puede movilizar el voto progresista".

| etiquetas: política , religión , james talarico
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5 comentarios
2 0 1 K 25 politica
gustavocarra #1 gustavocarra
Cuantas veces tengo que decirlo: son los padres.
1 K 29
#3 mcfgdbbn3
¿Y si nos limitamos a respetar lo que quiera creer o no creer cada uno, siempre que no perjudique a los demás?
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Los USA tienen un muy serio problema con la religión
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#4 Tronchador.
Menudo oxímoron, progresismo que va a misa...
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#5 Tronchador.
Abrazar la fe es hoy una innovadora herramienta de movilización electoral contra la derecha conservadora.
¿Esto que es un tanque de falsa bandera? ¿Que mierdas intentan vendernos?
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menéame