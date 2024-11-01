¿Puede ganar el progresismo que va a misa? Las cinco claves de James Talarico

Abrazar la fe es hoy una innovadora herramienta de movilización electoral contra la derecha conservadora. El consultor de ideograma Franz von Bergen desgrana el éxito del candidato demócrata James Talarico, quien exige "voltear las mesas" frente a unas élites que han corrompido el sistema. Con un gran perfil en redes y una oratoria que recuerda a la de Barack Obama, demuestra que "la fe no solo mueve montañas, también puede movilizar el voto progresista".