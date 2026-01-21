¿Puede Europa hundir a EEUU? El conflicto de Groenlandia llega a los mercados

La reciente tensión entre Europa y Washington por el capricho de Trump poe Groenlandia podría tener consecuencias mucho más serias para la economía global de lo que parece a simple vista y es que pese a poderío militar y económico de EEUU, Europa tiene un as en la manga. Estados Unidos depende enormemente del dinero extranjero para cubrir sus propios números rojos. Esto los deja en una posición delicada justo ahora que la relación con sus aliados occidentales está pasando por un mal momento. Por mucha fuerza militar que tengan, los estadounide