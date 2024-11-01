¿Qué puede esperar Rusia de Occidente en la guerra de Ucrania?

IX entrega de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos" (Historia y no propaganda). "El objetivo occidental es debilitar, dividir y, en última instancia, destruir nuestra nación. Afirman abiertamente que, dado que lograron desintegrar la Unión Soviética en 1991, ahora es hora de dividir Rusia en muchas regiones separadas que estarán enfrentándose entre sí". (Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia).
| etiquetas: rusia , ucrania , otan , geopolítica , guerra
Que Rusia se quede Ucrania, que hasta que no la han reclamado suya, nos han importado 3 pepinos los Ucranianos. Incluso con la guerra hemos preferido el derramamiento de sangre ucraniano antes que llegar a ningun acuerdo de paz, y ahora que se plantea la paz todo son lloriqueos porque nadie cuenta con nosotros. Pues haber iniciado el proceso de paz desde Europa, tuvo que venir el capullo de Trump a sacarnos las castañas del fuego. La alternativa europea era seguir con la guerra a toda costa, asi que ajo y agua.