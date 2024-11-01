IX entrega de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos" (Historia y no propaganda). "El objetivo occidental es debilitar, dividir y, en última instancia, destruir nuestra nación. Afirman abiertamente que, dado que lograron desintegrar la Unión Soviética en 1991, ahora es hora de dividir Rusia en muchas regiones separadas que estarán enfrentándose entre sí". (Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia).