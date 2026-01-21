Puede que los anfitriones de Davos aborrezcan a Trump, pero vale la pena escucharlo

Nunca antes un presidente había ido a Europa tras amenazar con apoderarse de territorio soberano en contra de la voluntad de su pueblo. Criticando a un primer ministro del RU por “un acto de gran estupidez” o menospreciando al presidente de Francia tildándolo de “pato cojo”. Ni que la Casa Blanca redacte estrategias de seguridad nacional que promuevan la sustitución de Gobiernos en el poder por partidos de extrema derecha. Pero Trump y afines han hecho todo esto y más en una racha de agresión por sentido del poder personal y nacional desmedido.