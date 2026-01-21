Puede que los anfitriones de Davos aborrezcan a Trump, pero vale la pena escucharlo

Nunca antes un presidente había ido a Europa tras amenazar con apoderarse de territorio soberano en contra de la voluntad de su pueblo. Criticando a un primer ministro del RU por “un acto de gran estupidez” o menospreciando al presidente de Francia tildándolo de “pato cojo”. Ni que la Casa Blanca redacte estrategias de seguridad nacional que promuevan la sustitución de Gobiernos en el poder por partidos de extrema derecha. Pero Trump y afines han hecho todo esto y más en una racha de agresión por sentido del poder personal y nacional desmedido.
Por cierto, que la imagen aquella con los "líderes" europeos en la casa blanca (dejando a un lado la imagen retocada del mapa) es sospechosamente parecida a la escena de Hynkel con Napaloni con distintas alturas, incluso los bustos esos a los lados del dictador).
Para mí, es el acto y la imagen más humillantes que he visto entre ese loco y los dirigentes europeos.
Da vergüenza ajena. No sé ni cómo lo toleraron, cómo los sentaron ahí en lugar de hacerlo en una mesa común, en grado de igualdad, puesto que todos son presidentes o primeros ministros.
Lo dicho, una humillación enorme.
Y los tíos tragaron, aunque se les notaba una cara de mala hostia ...
