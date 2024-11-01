El pueblo de Kearny teme su "desaparición" este año por la sequía del suroeste de EE. UU

Kearny, un pueblo minero de Arizona, teme convertirse en el primero en «desaparecer» debido a la sequía del suroeste de EEUU, que según las autoridades locales los puede dejar sin agua del río Gila este verano...Kearny ha perdido cerca del 85 % del agua que recibe anualmente del río Gila. El problema no se limita al río Gila, actualmente el futuro es incierto para siete estados del sureste, incluyendo Arizona, que dependen del agua proveniente del río Colorado, cuyos bajos niveles han llegado a niveles históricos.