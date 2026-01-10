El pueblo abandonado de Toledo elegido entre los 12 más impresionantes de España por una prestigiosa revista

Entre Toledo y Madrid aún siguen en pie los restos de una antigua aldea fantasma elegida entre los 12 pueblos abandonados más impresionantes de España por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, destacando su atractivo sobre los amantes de la fotografía, las escapadas rurales y el misterio.
Caudilla tiene la ruina del castillo que es lo que atrae a los que somos de fotografiar estas cosas. No queda gran cosa pero tiene su atractivo fotográfico. También su iglesia, que creo que no era accesible.
Y ya, porque el resto es una calle, literalmente una calle, y la carretera que lo cruza. Por cierto, parcialmente abandonado que aún se usan algunas de la ¿media docena? de edificios que hay.
Si se va por allí, recomendable pasar por el castillo de San Silvestre (está en propiedad privada) y el de Barcience, que mola un "puñao".
Prestigiosa revista, dice.. que puto asco, joder.