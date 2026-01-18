Pudín de pan

Hasta donde yo sé, esta receta es de mi bisabuela así que las cantidades van según dejo escrito y por lo que sea no era en sistema decimal.

Y otro apunte, yo hice la mitad de la receta a ojo. No se dividir cinco huevos a la mitad. La teoría la se 2,5 pero no sé llevarlo a la práctica.

Vamos con ello:

Media barra de pan duro cortada en trocinos pequeños. (Aquí está el porque sólo hice la mitad, ye el pan que había)

Acto seguido lo pones a remojo en una taza y media de leche templada. Y lo dejas en reposo donde no incordie.

En un molde apto para horno y de metal, echas tres cucharadas de azúcar para hacer el caramelo.

Y una vez esté derretido, esto tiene que ir con premura y sin quitar ojo de encima que se quema y es un horror, lo extiendes para que cubra todo el molde.

(Cuidao por Dios! Que el caramelo es como el ácido de alien)

Dicho lo cual lo apartas también para que enfríe y cuartee.

Y volvemos al pan a remojo, lo suyo sería pasarlo por un chino. Yo no tengo, le pase la minipimer. Y lo acabó de pensar, podría haberlo pasado después por un colador para que quedara más suavin.

Derretir 60 gr de mantequilla y mezclar con 3 cucharadas de azúcar. Revolver.

Añadir 2 huevos y media tacina pequeña de nata.

Y por último, mezclar con el mejunje del pan.

Rescatamos el caramelo, que para este momento tiene que tener este aspecto (es precioso!!! Y cuando se va enfriando suena crack, crack, crack y es placer absoluto)

Echamos la mezcla anterior yyy la verdad que soy lo puto más y todo lo hago bien hasta cuando no.

(Cuando escribí "cubrir todo el molde" bien sabe Dios que yo no lo hice porque me dio miedo quemarme. Pero dio la casualidad que el mejunje llegó justo y clavao hasta donde estaba el caramelo.)

En fin... Tapar con papel de aluminio y meter al baño María en el horno 1 hora y 20 minutos. 200 grados, aire arriba y abajo.

En vez de en el medio del horno, en la parte de arriba.

Sacar del horno y dejar enfriar, luego a la nevera una hora.

Desmoldar y comer.

(Y esto ya es más cosa mía, si optais por hacer foto cuando acabeis. Acordaros de hacerlo un pelín antes de servirlo. Por lo que sea queda raro dejar a las personas con cucharilla en mano mientras gritas. "Noooooo! La foto!" Precisa de contexto que no quería dar)