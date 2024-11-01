edición general
El PSOE registra una reforma legal en el Congreso para bajar los impuestos a las bolsas de nicotina

El PSOE registra una reforma legal en el Congreso para bajar los impuestos a las bolsas de nicotina

El PSOE ha registrado una reforma legal en el Congreso para rebajar los impuestos a las bolsas de nicotina con el finde que los 0,10 euros por gramo que tributan en la actualidad se distribuyan progresivamente hasta el 2030. Aprovechando la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el que se transpone una directiva europea sobre criptomonedas, los socialistas han registrado una enmienda con ese cambio legal para establecer un carácter más progresivo del impuesto a las bolsas de nicotina.

1 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Wtf. Pero reducir o quitar el ITP a la compra de primera vivienda no lo contemplan. Delirante.
